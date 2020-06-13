Взрыв сжиженного газа: в Казани введен режим ЧС

В Казани введен режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции. По данным МЧС, один из резервуаров загорелся после взрыва в здании операторной. В результате один человек погиб и двое пострадали.

По факту происшествия заведено уголовное дело. Прокуратура начала проверку. На месте ЧП работают почти 200 специалистов. Чтобы остановить огонь, емкости проливают водой, передает телеканал "Россия 24".

В настоящее время на газораспределительной станции продолжается факельное горение резервуара со сжиженным газом. Пожарные защищают от огня соседние емкости.

Газ в резервуаре выгорает, факельное горение уже меньше по размеру и высоте, давление в емкости уменьшилось, рассказали ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Татарстану.