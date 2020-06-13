"Брешия" хочет засудить Марио Балотелли и его агента Райолу

Итальянского футболиста Марио Балотелли может ожидать судебное разбирательство с бывшим клубом — "Брешией", представители которого собираются инициировать разбирательство в отношении него и его агента Мино Райолы.



Сложившаяся ситуация связана с высказыванием того же Райолы о дискриминации со стороны клуба. Мино обвинял представителей "Брешии" в том, что Марио ни разу не сделали тест на коронавирус, сообщает Football Italia. В "Брешии" эту информацию назвали клеветой. Разгорелся конфликт, который теперь в клубе хотят решить в суде.



Напомним, что накануне Балотелли был со скандалом уволен из клуба после того, как без предупреждения не явился на тренировку команды. Его начальники не стали мириться со строптивым характером своего игрока, и выслали ему уведомление об увольнении.



В связи со сложившейся ситуацией активизировались потенциальные покупатели на Марио. Свою заинтересованность в 29-летнем итальянце проявляют амеркианский "Лос-Анджелес Гэлакси", турецкий "Галатасарай" и ряд клубов из Бразилии: "Фламенго", "Ботафого" и "Васко да Гама".