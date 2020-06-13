Арестованных в Ливии год назад россиян перевели в больницу

Двое россиян, арестованных в Ливии в мае 2019 года, переведены из тюрьмы Митига в больничный стационар. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В Ливии были задержаны социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, гражданин России иорданского происхождения. Власти Триполи обвинили социологов во вмешательстве в выборы — до задержания они взяли интервью у сына Муаммара Каддафи.



Ранее Малькевич писал со ссылкой на ливийские СМИ, что на днях глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж повез Шугалея и Али Суэйфана в Москву. Однако самолет, на котором предположительно были россияне, долетел до Турции, пробыл там какое-то время и вернулся.

"Теперь стало понятно, в чем была проблема", — пишет Малькевич. По информации от его источников в Ливии, Максим Шугалей в тяжелом состоянии после перенесенных пыток был переведен в стационар в Митиге.

В ливийских соцсетях, по словам Малькевича, писали: когда Саррадж увидел Максима Шугалея во время перелета, то понял, что таким отдавать его нельзя.

Именно этим, по мнению Малькевича, объясняется сообщение ТАСС от 9 июня со ссылкой на источник в Триполи о том, что Шугалей и Суэйфан больше не в тюрьме, а "проживают на вилле в Триполи" в хороших условиях, где их кормят и охраняют.

Второй сотрудник фонда Самер Хасан Али Суэйфан также находится в больнице, сообщил "Интерфаксу" Малькевич. По словам главы Фонда, в Турции его сотрудников допросили.

По словам Малькевича, Шугалею и Суэйфану не предъявлено обвинение, следственные действия с ними не проводятся, также в последние месяцы сотрудники Фонда были лишены возможности общаться с адвокатом.