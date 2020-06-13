"Зенит" намерен подписать контракт с нападающим "Ривер Плейт" Борре

Петербургский "Зенит" включил в список потенциальных покупок нападающего аргентинского "Ривер Плейт" Рафаэля Борре. Ранее заинтересованность в 24-летнем колумбийце проявлял московский "Спартак".



Борре выступает за "Ривер" с 2017 года. Его действующий контракт с клубом истекает через год, однако сам футболист хочет сменить клубную прописку, о чем сообщает Banda Deportiva. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.



Отметим, что Борре в 2015 году был куплен мадридским "Атлетико", однако сразу же был отдан в аренду в "Депортиво Кали", после чего еще сезон провел в испанском "Вильярреале", а уже затем был продан в "Ривер Плейт". В составе мадридских "матрасников" он так и не закрепился.



В текущем сезоне аргентинского чемпионата Борре провел за клуб из Буэнос-Айреса 20 матчей, отметившись 12 голами и одной результативной передачей.