В период самоизоляции в России стали совершать меньше преступлений

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 число зарегистрированных преступлений в мае сократилось на 5,6 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Количество убийств и покушений на убийство уменьшилось на 2 процента, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,9, грабежей — на 13,4, разбоев — на 24,4 процента, передает ТАСС. Количество же семейно-бытовых преступлений с начала года снизилось на целых 12 процентов. В последней сфере сильнее всего заметен спад регистрируемых фактов умышленного причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью — на 19,9, 15,9 и 8,9 процента соответственно.

При этом в России в нынешнем году резко — на 85 процентов — выросло количество киберпреступлений. Число преступлений, совершенных при помощи пластиковых карт, выросло в шесть раз.

Число преступлений, совершенных в России мигрантами, в мае сократилось почти на 11 процентов. При этом в мае МВД выявило 12 преступлений, связанных с фейками — публичным распространением заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.