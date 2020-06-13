Звезды НБА выступают против рестарта сезона из-за протестов и пандемии

Ряд игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации выступили за возможный отказ от выступлений в текущем сезоне, который в скором времени будет возобновлен. Причины у каждого баскетболиста разные.



Так, некоторые игроки считают рестарт сезона в принципе нецелесообразным, другие полагают, что возобновлять сезон в условиях пандемии и продолжающихся массовых протестов в США не нужно. Об этом сообщает журналист The Athletic Шамс Чарания.



Накануне порядка 80 баскетболистов НБА провели видеоконференцию, где и обсуждался возможный отказ от участия в доигровке сезона. Организатором переговоров выступил разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг, который как раз и выступает против возобновления чемпионата: "Я не поддерживаю поездку в Орландо. Я против систематического расизма и всего этого".



Позицию Ирвинга поддерживают также Кармело Энтони из "Портленда", Дуайт Ховард из "Лейкерс" и Донован Митчелл из "Юты".



Напомним, что сезон в НБА планируют доиграть Disney World, расположенного в Орландо. Новый формат оставшейся части сезона уже утвержден — из 30 команд лиги играть будут 22, которые сыграют восемь матчей "регулярки", разыграв между собой путевки в плей-офф.