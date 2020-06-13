Выздоровевшие составляют 53% от числа заразившихся коронавирусом в РФ

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,7 тыс. случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Оперштаб уточняет, что без клинических проявлений болеют 34,1% заразившихся COVID-19.

За последние сутки скончались 114 пациентов (из них в Москве — 44), выздоровели и выписаны из стационаров – 5,3 тыс. человек. Выздоровевшие составляют уже почти 53% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по числу новых случаев находится на третьем месте в мире после США (2,04 млн) и Бразилии (828 тыс.). На четвертом месте Индия (308,4 тыс.), на пятом Великобритания (294,4 тыс.).

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1493, в Подмосковье выявлены 725 случаев, Санкт-Петербурге — 262. Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — четыре и Севастополе — два.

Ранее сообщалось, что в Москве выздоровели после коронавируса еще полторы тысячи человек.