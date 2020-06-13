В России больше всего зарабатывают финансисты и страховщики

Росстат опубликовал данные по заработным платам в России за первые три месяца 2020 года. Как видно из доклада, самое высокое вознаграждение за труд получали финансисты и страховщики - 106,6 тысячи рублей.

За ними следуют люди, занятые в сфере добычи полезных ископаемых — 85,6 тысячи рублей. Немного отстают работники IT и связи - 81 тысячу рублей. В среднем еще на 8 тысяч меньше получают инженеры, ученые и техники, пишет RT.

Меньше всего в начале года заработали работники гостиниц и предприятий общественного питания - 29 тысяч рублей. Занимающиеся административной деятельностью получали 36,9 тысячи рублей, а учителя и преподаватели — 37,3 тысячи рублей.

Средняя зарплата по России выросла на десять процентов к 2019 году и составила 48,3 тысячи рублей. Самая высокая средняя зарплата в начале 2020 года была на Чукотке — 109,1 тысячи рублей, в Москве - 95,5 тысяч рублей.