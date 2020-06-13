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Коронавирус 10 минут назад

13 июня 202011:43

В пекинских супермаркетах изъят из продажи лосось

Global Look Press

В сетевых супермаркетах Пекина минувшей ночью был изъят из продажи лосось. Это коснулось таких торговых сетей, как Hair, Material Beauty и Carrefour.

Перед этим сообщалось о выявлении коронавируса COVID-19 на доске для разделки рыбы, использовавшейся для обработки импортированного лосося на оптовом рынке "Синьфади" в пекинском районе Фэнтай. Затем исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй рассказал представителям СМИ об обнаружении коронавирусной инфекции у пяти работников рынка.

В районе в связи с этим введен "режим военного времени", передает "Интерфакс". Жители 11 микрорайонов должны соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуя для этого волонтеров.

По данным китайских СМИ, которые ссылаются на оценки вирусологов, сами по себе лосось и другие морепродукты не могут быть переносчиками коронавируса. Однако вирус может появляться на поверхности продуктов, попадая туда из окружающей среды.

По словам Чу Цзюньвэя, крайне жесткий механизм реагирования на чрезвычайные ситуации — механизм военного времени — был введен в действие, так как безопасность и здоровье населения превыше всего. На территории района будут действовать меры усиленного контроля (второй уровень). В местных жилых комплексах снова ужесточат контроль, магазины и рестораны проинспектируют. В остальных частях китайской столицы сохранится менее высокий уровень реагирования — третий, передает ТАСС.

На оптовом рынке "Синьфади" на юге Пекина было выявлено 49 случаев заражения новым коронавирусом. У 45 из заразившихся не было симптомов заболевания. Еще один бессимптомный случай был выявлен на другом рынке — в районе Хайдянь на западе мегаполиса. Заразившийся был в близком контакте с одним из зараженных на "Синьфади".

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