Авария с четырьмя пострадавшими в Чебоксарах попала на видео

Три автомобиля стали участниками аварии в Чебоксарах, где в минувшую пятницу, 12 июня, фургон вылетел на полосу встречного движения и протаранил две легковушки.

Водитель "Газели" резко ушел влево, протиснулся между попутными машинами и не справился с управлением. После этого его транспортное средство врезалось в Ford и Kia, ехавшие во встречном направлении.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в салоне фургона, а также – водитель и пассажир легковушки Ford.