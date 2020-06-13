МФЦ начнут самостоятельно определять правила работы на фоне COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно устанавливать особенности предоставления услуг в период ограничительных мер во время распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

Условия работы МФЦ будут устанавливаться и изменяться в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе или городе.

Новые правила будут действовать до конца 2020 года, отмечается в постановлении.