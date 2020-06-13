"Ювентус" хочет финансово разгрузиться за счет продажи Рэмзи

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с продажей полузащитника сборной Уэльса Аарона Рэмзи. Причиной тому является желание боссов "Старой синьоры" разгрузить зарплатную ведомость клуба.



29-летний валлиец получает 450 тысяч евро в неделю, и в сложившихся условиях кризиса боссы "Старой синьоры" более не в состоянии платить ему такую сумму, сообщает Daily Mail. Игрок уже выставлен на трансфер.



Претендентами на Рэмзи являются два клуба английской премьер-лиги — "Манчестер Юнайтед", и еще один клуб, чье название не называется.



Напомним, что Рэмзи перешел в "Ювентус" из лондонского "Арсенала" летом 2019 года. Тогда он пополнил состав туринцев на правах свободного агента, поставив подпись под контрактом до лета 2023 года.



В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах, став автором четырех голов.