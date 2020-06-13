Автомобилисты устроили рыбалку на дороге в Тверской области. Видео

В минувшую пятницу, 12 июня, очевидец снял на видео необычную рыбалку в Тверской области, где водители ловили рыбу голыми руками.

Как сообщают СМИ, на дороге в городе Лихославле вместе с потоками воды, накрывшими проезжую часть после обильных дождей, появилась рыба.

На записи видно, что проезжавшие мимо автомобилисты собирали ее прямо с асфальта.

Отмечается, что местные жители были несколько озадачены внезапным появлением улова – поблизости от места, где были сделаны эти кадры, нет крупных водоемов.