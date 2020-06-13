При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

При падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области погибли два человека - инструктор и курсант. Катастрофа произошла в субботу в 10.20 по московскому времени рядом с аэродромом "Бобровка Самара".

Как рассказали "Интерфаксу" в МЧС по Самарской области, во время планового тренировочного полета самолетом управлял курсант второго года обучения. У опытного летчика-инструктора было 4 тысяч часов налета.

Учебно-тренировочный самолет Як-52 упал в километре от аэродрома, практически полностью разрушившись при ударе о землю. Пожара после катастрофы не было.

Прокуратура начала доследственную проверку.