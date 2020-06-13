Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Семья водителя, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, намерена идти до конца и добиваться справедливого решения суда. Извинения артиста родные Сергея Захарова слышали и считают их запоздалыми.

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский. Брат Сергея Валерий Захаров и его супруга видели покаянное видеообращение артиста Ефремова, рассказал адвокат.



По словам Добровинского, если Михаил Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива. Говорить о мирном урегулировании слишком поздно, отметил адвокат, и денежную компенсацию, которую упомянул в своем видео актер, семья не примет.

Авария произошла в понедельник. В центре Москвы на Смоленской площади джип Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов признал вину и назвал свой поступок чудовищным. Он под домашним арестом. Возбуждено два уголовных дела. По первому — об аварии — артисту грозит до 12 лет колонии. По делу о наркотиках его только допросили. Наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.