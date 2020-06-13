Раз в год и Роналду не забивает. Криштиану впервые за 509 дней промахнулся с пенальти

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился нереализованным 11-метровым ударом в полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана" (0:0). Этот промах с точки стал его первым за 509 дней.



Свой предыдущий неточный пенальти он исполнил в матче чемпионата Италии против "Кьево" в январе 2019 года. Тот матч завершился со счетом 3:0 в пользу туринцев, а сам Роналду ушел с поля без забитого гола.



В плане выполнения пенальти у Роналду за последние годы выработалась определенная тенденция — мазать с 11 метров раз в год. Ранее в 2018 году он не забил на чемпионате мира команде Ирана, а в 2017 году еще в "Реале" не реализовал удар с "Малагой".



Впрочем, его промах в минувшей встрече с "Миланом" кардинально не испортил картины — "Ювентус" сыграл в нулевую ничью, чего "Старой синьоре" хватило для выхода в финал турнира.