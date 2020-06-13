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Стихийные бедствия 26 минут назад

13 июня 202014:40

Ураганный ветер сорвал крышу со здания торгового центра в Барнауле. Видео

vk.com/barneos22

В субботу, 13 июня, торговый центра Plaza в Барнауле лишился крыши, которую сорвал порыв ураганного ветра. Очевидец запечатлел на видео момент ЧП.

 

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Однако обломки повредили несколько автомобилей, припаркованные около ТЦ.

Кроме того, куски крыши засыпали пути, парализовав движение трамваев.

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