Ураганный ветер сорвал крышу со здания торгового центра в Барнауле. Видео

В субботу, 13 июня, торговый центра Plaza в Барнауле лишился крыши, которую сорвал порыв ураганного ветра. Очевидец запечатлел на видео момент ЧП.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Однако обломки повредили несколько автомобилей, припаркованные около ТЦ.

Кроме того, куски крыши засыпали пути, парализовав движение трамваев.