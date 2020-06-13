Погибшие и десятки пострадавших: взрыв бензовоза на трассе в Китае сняли на видео

В субботу, 13 июня, на участке скоростной трассы, проходящем по территории городского округа Тайчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая, прогремел мощный взрыв.

Как сообщает "Синьхуа", загорелась и взорвалась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты (по другой версии, речь идет о транспортном средстве, перевозившем сжиженный газ).

В зону поражения попали машины, оказавшиеся поблизости. Кроме того, повреждения получили несколько жилых построек и заводских корпусов.

В настоящее время известно как минимум о четырех погибших и более чем пятидесяти пострадавших. Отмечается, что некоторые из травмированных получили сильные ожоги и врачи опасаются за их жизни.