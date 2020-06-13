"Локомотив" провел первую тренировку под руководством Николича

Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич познакомился со своими подопечными после того, как отбыл двухнедельный карантин. Знакомство с командой произошло на подмосковной базе в Баковке.



"Я счастлив наконец-то приехать в Баковку и познакомиться со всеми игроками, сотрудниками клуба и начать тренировочный процесс, — цитирует сербского наставника сайт "Локо". — Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны, как важно то, к чему мы придем 22 июля. Сейчас все мои мысли только об этом. Впереди восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов".



Напомним, что Николич сменил на посту наставника "Локомотива" Юрия Семина, с которым руководство клуба решило не продлевать контракт. За четыре предыдущих года 73-летний наставник привел "железнодорожников" к титулу чемпиона России, дважды выиграл кубок страны и один раз — суперкубок.



Николич, призванный заменить самого титулованного футбольного тренера России, прибыл из Сербии 30 мая. С тех пор он со своими помощниками Гораном Басаричем и Радойе Смиляничем отбывали 14-дневный карантин в одном из столичных отелей.

За восемь туров до завершения премьер-лиги "Локомотив" занимает второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на девять очков.