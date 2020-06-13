Митрополит Иларион рассказал, как выживают закрытые храмы

Как пандемия коронавируса COVID-19 сказалась на финансах российских храмов, закрытых из-за вынужденных ограничительных мер? Как церковь собирается исправлять ситуацию? Откуда она будет брать компенсационные резервы? Об этом рассказал в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион.

По его словам, в этой ситуации оказалась не только Русская православная церковь, но и все религиозные организации. Помощь им "приходит с разных сторон", в том числе от государства и представителей бизнеса.

Госдума приняла законопроект об освобождении религиозных организаций и НКО от налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года. Это, говорит Иларион, очень существенная помощь.

Также принято решение об освобождении благотворителей от уплаты подоходного налога за те суммы, которые они жертвуют на религиозные организации. Есть и целый ряд инициатив, которые пришли от самих благотворителей.

Например, благотворители сделали пожертвование, которое позволит выплатить зарплаты московским священникам за два месяца.

"Это очень существенная сумма и очень весомое пожертвование", — подчеркнул Иларион.

Кроме того, каждая религиозная организация принимает свои внутренние меры для минимизации потерь. В частности, по решению Патриарха Кирилла на 25 процентов сокращена сумма отчислений от епархий, ставропигиальных монастырей и московских приходов в общую церковную казну. Конечно, это скажется на церковных учреждениях, получающих дотации от общецерковной казны. Прежде всего это духовные учебные заведения и синодальные отделы — они сейчас также пересматривают свои сметы в сторону сокращения.