Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет

Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112. Ранее сообщалось о четырех погибших и 50 пострадавших.

ЧП произошло в субботу, 13 июня, на скоростном шоссе G15 Шэньян-Хайкоу в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. Установлено, что взорвавшаяся автоцистерна везла сжиженный газ из города Нинбо уезда Жуйань городского округа Вэньчжоу. По предварительными данным, транспортное средство было зарегистрировано в провинции Чжэцзян.

Взрывная волна была настолько сильной, что цистерна вылетела с шоссе. В зону поражения попали оказавшиеся поблизости машины, а в расположенном рядом населенном пункте Даси разрушены многие здания, под завалами оказались люди.

В настоящее время развернута поисково-спасательная операция, на месте работают более 450 пожарных, спасатели с поисковыми собаками, медики, сотрудники полиции, пишет РИА Новости.

Пострадавших отвезли в местные больницы. Сообщается, что некоторые из них получили сильные ожоги, врачи опасаются за их жизни.