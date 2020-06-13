Боец ММА Шлеменко выловил из Иртыша тело утопленника

Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко сообщил об обнаружении трупа утопленника в реке Иртыш. По его словам мужчина находился в воде не меньше суток.



"Сегодня со мной произошла неприятная история — во время купания с сыном увидел труп, сплавал за ним, вытащил. Мужчина лет 40-45, к сожалению, смысла оказывать ему помощь уже не было. Вызвал полицию, жду. Будьте осторожны на воде и трезво оценивайте свои силы", — обратился Александр к своим подписчикам в личном Instagram-аккаунте.



Отметим, что 36-летний Шлеменко покинул Bellator по истечение контракта с лигой и заявил о намерении перебраться в другой бойцовский промоушен, не став исключать и вариант с UFC.