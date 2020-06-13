Новая Третьяковка: Зельфира Трегулова рассказала, как изменится галерея

Третьяковская галерея готовит выставку "Ненавсегда" про разное искусство советского времени. Заглянем туда сейчас впервые.

- В этих залах, пока шел по планете коронавирус, происходил ремонт кровли, — рассказывает гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

До кровли еще доберемся. Но что за время переосмысления по ходу пандемии поменялось уже навсегда?

- Зельфира, может быть, после окончания пандемии невольно то, что получилось так, стоит и сохранить?

- На самом деле мы очень серьезно сейчас работаем.

Кандинского мы спасли. Но, оказывается, есть шанс, что часть картин в Третьяковке будет развешена по-другому уже всегда. Но как же мы увидим и то, что осталось на своих местах?

Взглянем на "Овал в овале".

- Назовем это все-таки для краткости сложной конструкцией. А какой степени сложности конструкция будет, когда вы наконец-то откроетесь? Это будет уже другая реальность, другие правила посещения музея?

- Они будут, конечно, иными, — говорит Трегулова.

Когда, как ожидается, 3 июля галерея вновь примет посетителей, для желающих ходить с аудиогидом наушники будут одноразовыми. Для всех без исключения — маски. Купить можно будет на месте.

- Мы сейчас маски покупали очень дешево, гораздо дешевле, чем московское метро, — рассказала гендиректор Третьяковской галереи.

- Какие вы для себя новые вопросы выяснили за эти дни?

- Мы будем пускать определенное количество людей по сеансам каждые 15 минут. Они все будут соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Билеты будут.



Между членами одной семьи дистанцию проверять не будут. За дистанцией между зримо чужими людьми будут присматривать смотрители зала. Но для них и для нас есть и хорошие новости.

- Опубликована рекомендация Роспотребнадзора. Никто не настаивает на том, чтобы у каждого посетителя было 20 квадратных метров. А эта норма всерьез обсуждалась, и тогда мы вынуждены были бы очень сильно ограничить посещение, — отметила Зельфира Трегулова.

Всех желающих в Третьяковкуе будут просить предпочтительно покупать билеты бесконтактно — электронным способом. Впрочем, те, кто не в ладах с онлайн, могут не беспокоиться.

- Будет открыта дежурная касса, которая будет оснащена всем тем, чем оснащаются кассы в продуктовых и прочих магазинах, — пояснила Трегулова.

Но это все — техника. А что же искусство?

Узнаете стиль на входе? Гигантская стенка советских времен. А вслед за вставкой "Оттепель" грядет "Ненавсегда". Но это будет разная эпоха Брежнева.

- Как Брежнев? Восхваляете?

- Нет, не восхваляем. На самом деле и тот, и другой проект делает группа относительно молодых кураторов – от 34 до 45 лет — для которых эта эпоха — нечто уже вдалеке и не то, через что они прошли, что они прожили и пропустили через себя. И поэтому они могут, на мой взгляд, более объективно, безо всякой ностальгии, но с холодным аналитическим взглядом посмотреть на эту эпоху и понять, что, с одной стороны, да, конечно, это эпоха безнадеги, беспросветности, без какого-то даже маленького лучика света в конце тоннеля. Но это одновременно эпоха, когда ты мог на самом деле прочитать почти все что только можно, если это только не была политически запрещенная литература, — подчеркнула Трегулова. — Библиотека иностранной литературы комплектовалась, спасибо дочери Алексея Николаевича Косыгина, таким образом, как нам не снится сейчас. Любую книжку, которая тебе была нужна, можно было выписать по межбиблиотечному абонементу, и через месяц она тебе приходила либо из библиотеки Конгресса, либо из Национальной библиотеки в Париже. Такого сегодня уже нет. И это как раз объясняет, почему в брежневскую эпоху, казалось бы, когда ничего было нельзя, можно было очень многое. Поверьте мне, нужно было только поставить вначале своей статьи парочку цитат — одну — из Карла Маркса, другую — из Владимира Ленина — а все остальное у тебя могло базироваться на Юнге, Фрейде, Шпенглере и прочих, признававшихся буржуазными и неправильными философами, историками искусства и так далее. И вот именно благодаря этой напряженности внутренней жизни у ограниченного количества людей в недрах брежневской эпохи возникают два, наверное, важнейших отечественных художественных явления конца ХХ века: соц-арт и московский концептуализм.

- Соц-арт будет в одном из залов?

- Да.

- В другом будет религиозный мистицизм. Мы показываем очень много. Официальное искусство, все необходимые ритуалы, над которыми уже мое поколение смеялось. Серьезно к Леониду Ильичу относиться было невозможно. Анекдоты были блестящие, мы все их рассказывали.

- Это же эпоха породила?

- Да. Это опять же один из вариантов ухода. Каждый зал отличается от другого. Если вы пройдете дальше, вы увидите еще серьезное отличие в оформлении каждого зала. Когда ты выходишь с выставки, перед тобой стена, на которой идет замечательный фрагмент фильма "Асса" с Виктором Цоем, который поет "Перемен, мы ждем перемен". Я очень хорошо помню премьеру этого фильма в 1987 году и каким прорывом было выступление Бориса Гребенщикова, группы "Аквариум" и так далее. И этим мы как бы перебрасываем мостик к следующему проекту, который, надеюсь, сделаем через несколько лет, посвященному уже перестройке.

А что же все-таки с ремонтом кровли?

- Здесь на удаленке не поработаешь — это ремонт.

- Конечно.

- Но удаленка во многих организациях. Если можно Третьяковку назвать организацией.

- Конечно, институция.

- Оправдала себя?

- Конечно.

- Будете какое-то количество людей так и оставлять на удаленке?

- Если быть абсолютно честной, я бы хотела оставить часть людей на удаленке. Я вижу, что очень многие научные сотрудники лучше работают из дома, когда требуется сосредоточенность для написания каких-то текстов, — призналась Трегулова.

За эти месяцы подготовлен гигантский набор всего, что уже в сентябре будет представлено и онлайн.

- Классика жанра?

- Все что угодно. И самое популярное, и то, что вообще никто не догадывался, что у нас это есть. Например, театральные декорации.

В том числе советские. На фоне чего?

- Это Ленин в Смольном. Революция уже свершилась. Он уже там работает над построением конструкций. У вас, я чувствую, в данный момент тоже революция в известной степени свершилась. Что вы посоветуете маленьким музеям, у которых не такого богатства, таких запасников и такой системы?

- Я думаю, что сегодня в небольших музеях в регионах существует достаточное количество сотрудников, которые могут придумывать какие-то яркие, интересные проекты. Например, мы сейчас серьезно работаем над созданием своего филиала в Самаре, в здании эпохи конструктивизма, которое сверху выглядит как серп и молот. И там директор и вся команда местные, самарские, мне просто иногда приходится "тушить" и "гасить" их креативность.

Ждем, ждем открытия. В столице обе Третьяковки — уже в июле.