Тренер "Локомотив" сказал, что скоро заговорит по-русски

Новый тренер "Локомотива" Марко Николич провел первую тренировку. Сербский специалист заявил, что учит русский язык.

"Я уже немного говорю по-русски и все понимаю. Особенно, когда говорят медленно. Через два месяца буду хорошо говорить", — приводит слова Николича "Спорт-Экспресс".

Марко Николич заменил на посту тренера "Локомотива" Юрия Семина. Последним местом работы сербского тренера был венгерский "Фехер".