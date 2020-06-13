В Рязани преступник оказал сопротивление СОБРу и протаранил машину спецназа

Сотрудники Росгвардии столкнулись с попыткой сопротивления со стороны злоумышленника, в задержании которого они участвовали утром в субботу, 13 июня, на Солотчинском шоссе в Рязани.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, один из подозреваемых в совершении серии хищений, попытался скрыться от стражей порядка и протаранил автомобиль, на котором передвигались бойцы специального отряда быстрого реагирования. Сотрудники СОБР пресекли попытку и скрутили преступника. Никто из стражей порядка не пострадал.

"При досмотре автомобиля задержанных обнаружена крупная сумма денег, электронные приборы для вскрытия автотранспорта", — отметили в региональном управлении Росгвардии.

Впоследствии подозреваемых передали полицейским, которым предстоит осуществить дальнейшие следственные действия.