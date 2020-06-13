Под Новосибирском молния убила мужчину

Под Новосибирском от поражения молнией погиб 25-летний мужчина. ЧП произошло в рабочем поселке Коченево в субботу, пишет РИА Новости.

Следователи начали доследственную проверку. В ее рамках осмотрено место происшествия и опрошены свидетели. Точную причину смерти пострадавшего установит судебно-медицинская экспертиза.