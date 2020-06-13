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ДТП с участием Михаила Ефремова 22 минуты назад

13 июня 202017:50

Защита Ефремова: актеру не нужен нарколог для снятия ломки

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом из-за ДТП со смертельным исходом, не вызывал нарколога для снятия ломки (абстинентный синдром), заявила адвокат Елизавета Шаргородская.

По ее словам, артист во врачебном вмешательстве не нуждается, это просто фантазии СМИ и попытка высосать сенсацию из пальца, передает РИА Новости.

 

Ранее СМИ сообщили, что актера посетил нарколог. Со вторника по решению Таганского суда Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, что повлекло за собой смерть человека. Авария произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Машина, за рулем которого находился актер Михаил Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в небольшой фургон. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции выяснили, что на момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель-курьер службы доставки Сергей Захаров скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

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