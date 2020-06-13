"Зеленый" прорыв: чем важны экологические поправки в Конституцию

Проблемы экологии выходят на самый высокий уровень. Новые поправки — это уже не просто декларация о намерениях, а конкретные пункты в Конституции, которые будут защищать права россиян на благоприятную и комфортную среду жизни.

Изменения, которые вносятся в 114-ю статью основного закона, расширяют круг обязанностей кабинета министров. Новые поправки обязывают правительство принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, любые действия, направленные против природы, становятся антиконституционными.

"114-я статья теперь четко прописывает ответственность правительства РФ за экологическое благополучие. Причем, прописывается так, что правительство должно принять исчерпывающий комплекс мер, чтобы мы качественно жили в более благополучной окружающей среде", — пояснил Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.

И это ключевой момент — "зеленые" поправки формируют новый институт ответственности. Эксперты считают, что их принятие станет важным толчком для модернизации всего законодательства страны.

Каждый гражданин получит инструмент воздействия на органы власти и сможет требовать, в том числе через суды, защиты своих прав в сфере экологии, просто ссылаясь на Конституцию.

"Это касается и чистого воздуха, и чистой воды, и проблемы, связанной с отходами. Почему базовые принципы важны? Потому что потом они развиваются в законодательстве более низкого уровня. Это федеральные законы, это подзаконные акты. Далее — региональная политика, региональное законодательство, то, что уже будет регламентировать реализацию политики. Вертикаль ответственности появляется", — подчеркнул Рашид Исмаилов.

Эксперты полагают, что поправки сделают индустриальное развитие России более ответственным с экологической точки зрения.

Загрязнение окружающей среды предприятиями, незаконные вырубки лесов, создание несанкционированных свалок будут иметь куда более серьезные последствия для нарушителей.

Еще один важный пункт поправок — это ответственное обращение с животными. Дискуссии на эту тему давно не стихают в обществе, и сейчас эти нормы будут закреплены в правовой форме высшей конституционной силы.

"Мы 1 июля голосуем не только за "зеленые" поправки, мы голосуем за экологическую доминанту в политике нашей страны, мы голосуем за "зеленую" стратегию развития нашего государства. И, наверное, именно поэтому вопросы экологии сегодня — одни из основных при обсуждении поправок наряду с блоком социальных поправок, наряду с территориальной целостностью нашего государства. Вопросы экологии встали в один ряд с этими основными проблемами. И это хорошо", — отметил Владимир Бурматов, депутат Государственной думы РФ.

Конституция определяет общий принцип нашей жизни и помогает выбрать первостепенные принципы. "Зеленые" поправки позволят воспитать экологическую дисциплину в обществе, начиная с элементарных вещей — не мусорить на улице, не бросать окурки в лесу, не разводить костры, понимая, что это может привести к масштабным пожарам, утилизировать те же батарейки, которые на долгие годы загрязняют землю тяжелыми металлами.

И очевидно, что экологические поправки создают конституционную основу для таких изменений в обществе.