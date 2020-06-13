Болтон готовит бомбу для Трампа

В американском штате Вашингтон разворачиваются для кого-то, может, и романтические, но для любой серьезной страны тревожные события: протестующие в Сиэтле огораживают целые кварталы и заявляют о создании "народной республики".

Любого, кто хочет оказаться за баррикадами со знаком "Вы входите в свободную зону Капитолийского холма", встречает патруль. Националистов никто так и не видел, зато местным жителям новые порядки в установившейся на шести кварталах Сиэтла утопии уже поперек горла.

Прямо напротив входа в заколоченный полицейский участок — стихийный мемориал от движения "Жизни чернокожих имеют значения". Фото погибших от рук полицейских. Тут тоже все началось с Джорджа Флойда. Мощной чернокожей рукой, к счастью, зазевавшихся гонит рэпер Соломон Раз Симон. Он - кто-то вроде военачальника. С ним ведут переговоры представители полиции. Он лично наказывает тех, кем недоволен.

"Внутренним терроризмом" назвал происходящее Дональд Трамп. Он требует от губернатора Вашингтона и мэра Сиэтла (и он, и она — демократы) приструнить анархистов и немедленно навести порядок. Но градоначальница в ответ издевательски советует президенту США возвращаться в свой бункер. Как бы до осени, то есть до ноябрьских выборов не, затянулось.

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет. Разгонит коммуну анархистов силой — обвинят в жестокости. Оставит так, как есть, — обвинят в слабости. Ну, а выиграть выборы, по мнению демократов, Трамп не может ни при каких обстоятельствах вообще.

Знаток украинских дел Джо Байден с пугающей откровенностью рисует США майданную перспективу: "Я знаю столько высокопоставленных военных лиц в Белом доме, которые говорят: "Послушайте, мы не военное государство". Я обещаю вам и абсолютно уверен в том, что если я одержу победу на выборах, они лично выпроводят Трампа из Белого дома".

Но за власть Трамп пообещал не цепляться. "У Джо не все дома, все это знают. Грустно на все это смотреть. Он создал для себя убежище в подвале и не выходит оттуда. Конечно, если я не выиграю, то буду заниматься другим, но это будет очень печальным моментом для страны", — уверен Трамп.

Америке победа Байдена, уверен, Трамп выйдет боком, ведь он слаб в международных делах. "Как Китай, Россия, Япония и другие страны будут вести с ним переговоры? Да от нашей страны ничего не останется", — заявил президент США.

Впрочем, в том, что касается мировой политики, у самого Трампа тоже имеется персональный критик. Издательство Simon&Schuster публикует фрагменты предисловия к мемуарам Джона Болтона. "Он видел президента, который считал внешнюю политику чем-то вроде заключения сделки с недвижимостью, В результате утрачена возможность противостоять самым серьезным угрозам, в том, что касается Китая, России, Ирана и Северной Кореи. США оказались в итоге в более уязвимом положении", — говорится в мемуарах.

Публикацию воспоминаний известного "ястреба" несколько раз переносили. Новая дата — 23 июня. Болтон готовит бомбу. Обещает рассказать, что поводов для импичмента Трампа было гораздо больше, чем так называемое украинское дело.



Совсем не по себе стало, когда в Тwitter здешнего отделения "Антифы" появилась запись: "Нам нужно больше людей с оружием". Днем стволов не видно, но с наступлением темноты можно сделать такие кадры - чернокожий мужчина прогуливается с автоматом Калашникова. Формально нарушения нет — в штате Вашингтон можно открыто носить оружие. Другое дело, что рядом никакой полиции, да и на территории этой самой автономной зоны к такому не привыкли.