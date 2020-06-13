Тема:

Коронавирус 32 минуты назад

13 июня 202018:35 Борис Максудов

Уникальная статистика: смертность от COVID-19 в России остается самой низкой в мире

Уникальная статистика: смертность от COVID-19 в России остается самой низкой в мире

В Росстате подвели предварительные итоги по влиянию пандемии на статистические данные в России, прежде всего показатели смертности. Есть данные по стране в целом и отдельно по каждому региону. Как они соотносятся со статистикой за прошлый год, и о чем свидетельствуют?

Так выглядит статистка за апрель, когда страна только столкнулась с опасной инфекцией: 1660 раз COVID-19 становился основной причиной смерти; чуть больше 1000 случаев, когда вирус был сопутствующим, но не смертельным заболеванием. Он мог либо ускорить наступление летального исхода, либо вовсе не повлиять на него.

"Таким образом, мы и по стране, и по регионам выделили четыре группы умерших, у которых был COVID-19 или были подозрения. У каждой из групп свои обозначения и состояния. Может возникнуть желания их сложить, но это абсолютно разные данные", — разъясняет глава Росстата Павел Малков.

Однако, даже если объединить и сложить все летальные случаи, процент смертности от инфекции в России остается одним из самых низких в мире. Так подробно статистику по коронавирусу не ведут нигде в мире, уверяют в Росстате. Только одних тестов сейчас делают в 139 раз больше, чем в начале пандемии.

"В случае, когда основная причина смерти — COVID-19 — уже четко идентифицирована, летальность за апрель составит 1,4 процента. А если даже все сложить, то это 2,6 процента", — отмечает вице-премьер Татьяна Голикова.

А вот большая разница между апрельскими данными в разных регионах легко объяснима. Столица и область первыми приняли на себя удар. Уже к июню количество случаев увеличилось по всей стране. Два из трех новых случаев заражения сейчас фиксируются в регионах.

"Пик смертности на май приходится, как мы и предполагали. Вы знаете, есть классификация. Когда умирают с подтвержденным COVID-19. Это 506 в мае, умерло, к сожалению, 900 — это неподтвержденные с симптоматикой, и плюс 200 — это хроники; на которых COVID-19 повлиял", — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Россия прошла пик заболеваемости. Он пришелся на 11 мая. Прирост пациентов с коронавирусом сократился в 16 раз, а у 14 процентов обследуемых россиян медики обнаружили иммунитет к инфекции.

"Подавляющее большинство было спасено, но тем не менее от COVID-19, а вернее, с COVID-19? либо по клинической картине было видно, умерло 5200 — это большая цифра. Из них 2700 — непосредственно от COVID-19, еще часть — от того, что спровоцировал", — информирует мэр Москвы Сергей Собянин.

К началу лета ограничения начали снимать уже в половине российских регионов. Полностью забыть о них поможет рабочая и безопасная вакцина. Над ее созданием в стране сейчас работают десять учреждений. Уже к сентябрю препарат планируют производить в промышленных масштабах.

Ранее по теме

Сейчас

17:29

Пхеньян заявляет о грядущем разрыве отношений с Сеулом

16:26

Пожар после взрыва газа в Казани потушен

13:50

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

12:10

Голикова: пик пандемии Россия прошла месяц назад

11:19

Взрыв газа в Казани: пожар локализован

07:43

В Пекине из-за COVID-19 введено военное положение

06:54

Во время ночной бури в Москве иномарка протаранила столб

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пожар после взрыва газа в Казани потушен

Пожар после взрыва газа в Казани потушен

3 часа назад
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки

Акции протеста в Париже переросли в беспорядки

1 час назад
Ефремов покаялся только через четыре дня после смертельного ДТП

Ефремов покаялся только через четыре дня после смертельного ДТП

55 минут назад
Уникальная статистика: смертность от COVID-19 в России остается самой низкой в мире

Уникальная статистика: смертность от COVID-19 в России остается самой низкой в мире

1 час назад
"Зеленый" прорыв: чем важны экологические поправки в Конституцию

"Зеленый" прорыв: чем важны экологические поправки в Конституцию

1 час назад
Для получения пособий и выплат россиянам не потребуются справки

Для получения пособий и выплат россиянам не потребуются справки

7 часов назад
Почти 32 тысячи пассажиров получили компенсацию за неиспользованный проезд

Почти 32 тысячи пассажиров получили компенсацию за неиспользованный проезд

1 час назад
Погодное дежавю: когда закончатся грозы и вернется тепло?

Погодное дежавю: когда закончатся грозы и вернется тепло?

3 часа назад
Ураганный ветер сорвал крышу со здания торгового центра в Барнауле. Видео

Ураганный ветер сорвал крышу со здания торгового центра в Барнауле. Видео

4 часа назад
Подмосковный маньяк-сантехник рассказал о своих преступлениях. Видео

Подмосковный маньяк-сантехник рассказал о своих преступлениях. Видео

1 час назад
РПЦ поддерживает инициативу детского омбудсмена сократить число абортов в России

РПЦ поддерживает инициативу детского омбудсмена сократить число абортов в России

4 часа назад
Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов

Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов

20 минут назад
После взрыва цистерны в Китае из-под завалов спасли 13 человек

После взрыва цистерны в Китае из-под завалов спасли 13 человек

5 минут назад
Пхеньян заявляет о грядущем разрыве отношений с Сеулом

Пхеньян заявляет о грядущем разрыве отношений с Сеулом

1 час назад
Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

7 часов назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Тульский "Арсенал" обыграл ЦСКА в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" обыграл ЦСКА в товарищеском матче

1 час назад
Защита Ефремова: актеру не нужен нарколог для снятия ломки

Защита Ефремова: актеру не нужен нарколог для снятия ломки

1 час назад
В Рязани преступник оказал сопротивление СОБРу и протаранил машину спецназа

В Рязани преступник оказал сопротивление СОБРу и протаранил машину спецназа

2 часа назад
Митрополит Иларион: общество не готово к замене паспортов на электронные коды

Митрополит Иларион: общество не готово к замене паспортов на электронные коды

2 часа назад
Зеленский отменил встречи и соблюдает карантин

Зеленский отменил встречи и соблюдает карантин

3 часа назад
Боец ММА Шлеменко выловил из Иртыша тело утопленника

Боец ММА Шлеменко выловил из Иртыша тело утопленника

3 часа назад
Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым

Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым

4 часа назад
Глава Росстата сообщил о росте показателей смертности от коронавируса

Глава Росстата сообщил о росте показателей смертности от коронавируса

4 часа назад
Губернатор Подмосковья рассказал о смертности от коронавируса

Губернатор Подмосковья рассказал о смертности от коронавируса

4 часа назад
Протестующие в США перешли к новой тактике

Протестующие в США перешли к новой тактике

4 часа назад
Раз в год и Роналду не забивает. Криштиану впервые за 509 дней промахнулся с пенальти

Раз в год и Роналду не забивает. Криштиану впервые за 509 дней промахнулся с пенальти

5 часов назад
Во время карантина россияне существенно меньше женились и разводились

Во время карантина россияне существенно меньше женились и разводились

5 часов назад
При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

6 часов назад
Голикова: пик пандемии Россия прошла месяц назад

Голикова: пик пандемии Россия прошла месяц назад

6 часов назад
SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

6 часов назад
Лавров: На Западе забывают идеи де Голля о создании Большой Европы

Лавров: На Западе забывают идеи де Голля о создании Большой Европы

7 часов назад
Выздоровевшие составляют 53% от числа заразившихся коронавирусом в РФ

Выздоровевшие составляют 53% от числа заразившихся коронавирусом в РФ

8 часов назад
В период самоизоляции в России стали совершать меньше преступлений

В период самоизоляции в России стали совершать меньше преступлений

8 часов назад
В России больше всего зарабатывают финансисты и страховщики

В России больше всего зарабатывают финансисты и страховщики

8 часов назад
В США объяснили, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО

В США объяснили, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО

8 часов назад
Какие мульт-новинки посмотреть этим летом

Какие мульт-новинки посмотреть этим летом

10 часов назад
Более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси собрано под Норильском

Более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси собрано под Норильском

10 часов назад
Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

11 часов назад
Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы COVID-19

Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы COVID-19

11 часов назад
Центральный аппарат СК проверит нашумевшее дело врачей из Калининграда

Центральный аппарат СК проверит нашумевшее дело врачей из Калининграда

15 часов назад
Фастфуд может быть полезным: советы диетолога

Фастфуд может быть полезным: советы диетолога

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку