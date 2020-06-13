Уникальная статистика: смертность от COVID-19 в России остается самой низкой в мире

В Росстате подвели предварительные итоги по влиянию пандемии на статистические данные в России, прежде всего показатели смертности. Есть данные по стране в целом и отдельно по каждому региону. Как они соотносятся со статистикой за прошлый год, и о чем свидетельствуют?

Так выглядит статистка за апрель, когда страна только столкнулась с опасной инфекцией: 1660 раз COVID-19 становился основной причиной смерти; чуть больше 1000 случаев, когда вирус был сопутствующим, но не смертельным заболеванием. Он мог либо ускорить наступление летального исхода, либо вовсе не повлиять на него.

"Таким образом, мы и по стране, и по регионам выделили четыре группы умерших, у которых был COVID-19 или были подозрения. У каждой из групп свои обозначения и состояния. Может возникнуть желания их сложить, но это абсолютно разные данные", — разъясняет глава Росстата Павел Малков.

Однако, даже если объединить и сложить все летальные случаи, процент смертности от инфекции в России остается одним из самых низких в мире. Так подробно статистику по коронавирусу не ведут нигде в мире, уверяют в Росстате. Только одних тестов сейчас делают в 139 раз больше, чем в начале пандемии.

"В случае, когда основная причина смерти — COVID-19 — уже четко идентифицирована, летальность за апрель составит 1,4 процента. А если даже все сложить, то это 2,6 процента", — отмечает вице-премьер Татьяна Голикова.

А вот большая разница между апрельскими данными в разных регионах легко объяснима. Столица и область первыми приняли на себя удар. Уже к июню количество случаев увеличилось по всей стране. Два из трех новых случаев заражения сейчас фиксируются в регионах.

"Пик смертности на май приходится, как мы и предполагали. Вы знаете, есть классификация. Когда умирают с подтвержденным COVID-19. Это 506 в мае, умерло, к сожалению, 900 — это неподтвержденные с симптоматикой, и плюс 200 — это хроники; на которых COVID-19 повлиял", — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Россия прошла пик заболеваемости. Он пришелся на 11 мая. Прирост пациентов с коронавирусом сократился в 16 раз, а у 14 процентов обследуемых россиян медики обнаружили иммунитет к инфекции.

"Подавляющее большинство было спасено, но тем не менее от COVID-19, а вернее, с COVID-19? либо по клинической картине было видно, умерло 5200 — это большая цифра. Из них 2700 — непосредственно от COVID-19, еще часть — от того, что спровоцировал", — информирует мэр Москвы Сергей Собянин.

К началу лета ограничения начали снимать уже в половине российских регионов. Полностью забыть о них поможет рабочая и безопасная вакцина. Над ее созданием в стране сейчас работают десять учреждений. Уже к сентябрю препарат планируют производить в промышленных масштабах.