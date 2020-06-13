Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов

Столкновения в центре Лондона: на Трафальгарской площади полицейские разгоняют митинг националистов и футбольных фанатов.

Они еще утром пришли в правительственный квартал Уайтхолл, чтобы, как они сами заявили, взять под охрану статую Черчилля, мемориал в память павших воинов и другие значимые памятники, которые пострадали на днях от вандалов. Многие пришли нетрезвыми, и не обошлось без стычек с полицией, передает телеканал Россия 24".

Улица Уайтхолл, на которой находится резиденция премьера, огорожена с обеих сторон. Полицейские, вставшие шеренгой по центру улицы, выступают в качестве живого щита. В правоохранителей со стороны болельщиков и националистов периодически летят бутылки и банки из-под алкогольных напитков.

Участники акции проявляют агрессию и по отношению к журналистам: преследуют их, угрожают и пытаются отобрать или разбить камеры или телефоны, пишет РИА Новости.

А по соседству, в Гайд-парке, сотни людей собрались на другую манифестацию: за права чернокожих и против полицейского насилия. Там пока все проходит мирно.

На поведение митингующих уже отреагировала глава британского МВД Прити Пател. Она предупредила, что те, кто будет прибегать к насилию или совершать акты вандализма, должны быть готовы почувствовать на себе всю силу закона. "Жестокость по отношению к нашим полицейским мы терпеть не будем. Коронавирус остается угрозой для всех нас. Идите домой, чтобы прекратить распространение коронавируса и спасти жизни", — написала Пател в своем Twitter.