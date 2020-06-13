"Боруссия" дожала "Фортуну" на последней минуте

В бундеслиге сыграно пять встреч 31 тура. Дортмундская "Боруссия" обыграла в Дюссельфорде местную "Фортуну" 1:0. Победный мяч был забит Эрлингом Холандом в добавленное время.

"Фортуна" была близка к тому, чтоб сыграть вничью с одним из лидеров. Но на исходе пятой добавленной минуте Эрлинг Холанд отправил мяч в ворота хозяев. "Боруссия" выиграла 1:0, набрала 66 очков и занимает второе место.

Гости выиграли еще три встречи. В матче аутсайдеров бременский "Вердер"разгромил на выезде "Падерборн" 5:1. "Герта", принимавшая в Берлине "Айнтрахт" первой добилась успеха. Но оставшись в меньшинстве, берлинцы пропустили четыре мяча и уступили 1:4. Берлинский "Унион" победил в Кельне 2:1. "Вольфсбург" выигрывал у "Фрайбурга" 2:0, но пропустил два мяча и довольствовался ничьей 2:2.