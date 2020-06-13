После взрыва цистерны в Китае из-под завалов спасли 13 человек

В результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая оказались разрушены многие здания в расположенном рядом населенном пункте. Под обломками строений остались люди. После нескольких часов поисково-спасательной операции из-под завалов удалось вытащить живыми 13 человек.

По предварительным данным, тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе. Взрывной волной цистерну подбросило в воздух, и она, пролетев более 100 метров, упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки. Из-за этого произошел второй взрыв, пишет РИА Новости.

Согласно последним данным, число погибших в результате ЧП выросло до 10, пострадавших — до 117. 40 человек получили серьезные ранения. Ранее сообщалось о девяти погибших и 112 пострадавших.

Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 Шэньян-Хайкоу в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, спасатели, медики и полиция.