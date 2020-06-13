Рэпер Ice Cube пообещал заплатить разграбленному магазину $100 тысяч

Американский темнокожий рэпер Айс Кьюб предложил возместить ущерб в 100 тысяч долларов магазину Wallmart при условии, что никого из мародеров не накажут, передает канал "Россия 24".

Речь идет о торговом центре в городе Тампа, штат Флорида. Камеры видеонаблюдения зафиксировали все: как толпа разбивает витрины, врывается внутрь и разносит прилавки. Многие были в масках, так что отыскать виновных пока не удалось, да и вряд ли у полиции сейчас есть на это время и силы. Реакция "Уолмарта" на щедрое предложение рэпера пока неизвестна.

Ранее Айс Кьюб опубликовал в "Твиттере" изображение, гласящее, что египетские рабы-иудеи на самом деле черные. На фоне протестов из-за убийства Джорджа Флойда в США он развил в соцсетях удивительную псевдоисторическую теорию. Дескать, нынешние евреи — "богатые белые самозванцы с большими носами, сидящие на спинах темнокожих рабов", которые не имеют никакого отношения к настоящим коленам Израилевым.