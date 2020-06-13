С футболиста "Челси" сняли обвинения в изнасиловании

Британская полиция сняла обвинения с полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои в изнасиловании. Об этом сообщил сам футболист.

Во время пандемии коронавируса Каллум сдал положительный тест на COVID-19. В время режима самоизоляции в его доме была обнаружена девушка, которая заявила в полицию об изнасиловании. Хадсон-Одои был освобожден под залог, сообщает ТАСС.

Однако после расследования все обвинения в адрес молодого полузащитника были сняты. Сам Каллум рассказал об этом на своей странице в социальной сети.