Стрельба на востоке Москвы: ранен один человек

Стрельбой закончился конфликт между двумя мужчинами на Бойцовой улице на востоке Москвы. Пострадал один человек, он госпитализирован с ранением в живот.

Сообщение о стрельбе в районе дома номер 1 на Бойцовой улице поступило в полицию вечером в субботу, 13 июня. Стрелявший с места происшествия скрылся. Предположительно, он использовал травматический пистолет. Мужчину разыскивают.

На месте происшествия работают полицейские, они установят причины и обстоятельства случившегося, пишет ТАСС.