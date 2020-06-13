13 июня 202022:59

От удара молний под Новосибирском за один день погибли два человека

pxfuel.com

В Новосибирской области за сутки от удара молнии погибли два человека.

Вечером в субботу, 13 июня, в следственные органы региона поступило сообщение о том, что в Колыванском районе области, около бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения. Он с друзьями приехал на рыбалку из Новосибирска.

Ранее в субботу стало известно, что от удара молнией в рабочем поселке Коченево Новосибирской области погиб 25-летний мужчина.

По этим фактам проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, пишет РИА Новости.

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