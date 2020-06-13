Скончался актер Сергей Масленников

Художественный руководитель петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Михаил Смирнов сообщил о смерти актера Сергея Масленникова.

В своем обращении к поклонникам Смирнов назвал Масленникова одним из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта – основателя театра "Буфф", передает РИА Новости.

В начале 90-х Сергей Масленников уехал в Германию, где очень успешно работал, но он продолжал поддерживать отношения со своими коллегами по театру и однокурсниками.

Сергею Масленникову было 58 лет.