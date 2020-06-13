Месси выйдет с первых минут против "Майорки"

"Барселона" проводит матч 28 тура испанской Ла Лиги. В составе чемпиона с первых минут выйдет на поле Лионель Месси.

В марте Месси получил мышечную травму, из-за кторой пропустил немало тренировок. Участие аргентинца в матче с "Майоркой" было под сомнением Однако Лионель смог вернуться в строй и выйдет в стартовом составе в матче в Пальме-де-Майорка.

Еще один лидер "Барселоны" не игравший с января Луис Суарес попал в заявку на матч. Уругваец начнет встречу на скамейке запасных.