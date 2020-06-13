В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее количество погибших увеличилось до 3281.

У всех погибших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает "Интерфакс".

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пришелся на 11 мая, когда был осуществлен выход из режима нерабочих дней. Об этом рассказала на брифинге в правительстве вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Более высокими оказались в апреле показатели смертности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. Показатели смертности по остальным субъектам Российской Федерации оказались "более или менее традиционными, с некоторыми отклонениями", сообщила вице-премьер.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что май был самым тяжелым месяцем, поскольку пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая. И цифра смертности за этот период действительно большая, с сожалением констатировал он.