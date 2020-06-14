Лечение от коронавируса обошлось пожилому американцу в миллион долларов

В США излечившийся от коронавируса 70-летний американец получил из госпиталя счет на миллион долларов.

Он провел в госпитале два месяца и половину срока был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает "Россия 24".

Счет за лечение уместился лишь на 180 страницах и больше похож на книгу. Пока неизвестно, какую часть этой суммы покроет страховка.

За лечение от коронавируса в США приходится платить не менее 40 тысяч долларов при условии, что есть полис. Если его нет, то минимум в два раза больше.