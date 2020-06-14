Грузовой катер перевернулся на Камчатке

Региональный главк МЧС сообщил, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер. Он был обнаружен примерно в 40 километрах от берега.

В настоящее время спасатели ищут четырех мужчин, находившихся на судне. На месте работает следственная группа.

По данным ведомства, катер доставлял груз, передает РИА Новости.