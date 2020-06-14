В Китае за сутки выявлены 57 случаев заражения коронавирусом

За истекшие стуки в Китае выявлены 57 новых активных случаев заражения коронавирусом, из них 36 — в Пекине. Об этом сообщил Госкомздрав КНР.

В Китае вновь предпринимают чрезвычайные меры в связи с коронавирусом. Режим военного положения ввели в районе Фэнтай на юге Пекина. Там на оптовом рынке обнаружили COVID-19, причем в месте, где шла разделка импортного лосося. Заболели 45 человек.

На рынке проводится дезинфекция. На вирус проверят всех работников, а их примерно десять тысяч.

На карантине сейчас находятся одиннадцать жилых комплексов, в районе закрыты все школы и детские сады. В самом Пекине отменены спортивные мероприятия и введен мораторий на внутренний туризм, сообщает телеканал "Россия 24".

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 132 случая коронавирусной инфекции, 78 369 человек выздоровели, 129 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли.