Лучшая гифка: болельщики НХЛ проголосовали за Овечкина

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказался победителем голосования болельщиков в номинации "Лучшая гифка сезона". Гиф-изображение с участием 34-летнего хоккеиста набрало 31,1% голосов. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Второе место досталось GIF с забавным танцем форварда "Колорадо Эвеланш" Габриэля Ландескога. Этому видео не хватило двух десятых процента до победного результата.

We're only *kinda* sorry for this shameless plug to vote for Gabe by posting it 100000000x 😜



VOTE: https://t.co/kCu4XGifg0#NHLFanChoice #GoAvsGo pic.twitter.com/WLn91MaxjN — x-Colorado Avalanche (@Avalanche) May 28, 2020

Тройку лучших замкнула гифка с участием вратаря "Анахайм Дакс" Райана Миллера (22,7%).