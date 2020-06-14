В парке "Патриот" под Москвой освящают Главный Храм Вооруженных сил России

В подмосковной Кубинке освящают Главный Храм Вооруженных сил России. Чин великого освящения и первую божественную литургию совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, на территории комплекса откроют музей-галерею "Дорога памяти", передает телеканал "Россия 24".

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их планировали открыть ко Дню Победы, однако освящение собора перенесли из-за эпидемии коронавируса COVID-19, напоминает РИА Новости.

Патриарх начал чин освящения собора Воскресения Христова, после чего совершит первую божественную литургию в этом храме. На торжественном богослужении присутствуют министр обороны России Сергей Шойгу и его заместители.

Также на территории храмового комплекса откроют музей-галерею "Дорога памяти" длиной 1418 шагов — по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников той войны и их сохранившиеся фотографии.

Образ Спаса Нерукотворного в новом храме — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики. Высота собора — 75 метров, и это тоже символично — он был построен к юбилею Великой Победы.