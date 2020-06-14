В столице выздоровели от COVID-19 еще 2133 пациента

В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2133 пациента. Общее количество пациентов, вылечившихся от инфекции в столице, увеличилось до 121691 человека, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ее цитирует официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом COVID-19. Выздоровевших от коронавируса в столице пациентов, желающих сдать плазму крови, призывают обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее количество погибших увеличилось до 3281.