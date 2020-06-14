14 июня 202009:57

Гаттузо посвятил выход "Наполи" в финал Кубка Италии умершей сестре

EPA

Главный тренер итальянского клуба "Наполи" Дженнаро Гаттузо после ответного полуфинального матча Кубка Италии против миланского "Интера" заявил, что посвящает победу в противостоянии своей умершей сестре Франческе, скончавшейся в начале июня на 38-м году жизни.

"Сегодня пришлось тяжело. Посвящаю выход в финал семье, родителям и моей сестре. Мы все ее очень любили. Это стало большой потерей для всех", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Как сообщает издание, сестра наставника "Наполи" умерла после продолжительной и редкой тяжелой болезни.

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