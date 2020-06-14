В Воронеже водитель сбил семью с ребенком и сбежал в лес. Видео

В Сети появились кадры наезда на людей, произошедшего вечером в субботу, 13 июня, на улице 9 Января в Воронеже.

Судя по кадрам, водитель автомобиля Audi A8 попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, но заметил женщин, переходивших проезжую часть, и резко вывернул руль.

После этого легковушка сорвалась в занос, вылетела с дорогу, снесла столб и светофор, и сбила семейную пару с четырехлетним ребенком.

Как сообщают СМИ, 31-летние супруги были доставлены в больницу. По словам очевидцев, мужчина получил переломы, а женщина находилась в бессознательном состоянии. Ребенок не пострадал.

После ДТП водитель покинул место аварии и скрылся в лесополосе.