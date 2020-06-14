Путин объяснил причины "глубинного кризиса" в США

То, что происходит сейчас в США, — проявление "глубинных внутренних кризисов", но это наблюдается уже давно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Это первое интервью главы государства за время пандемии, он дал его в Кремле.

"Безусловно, то, что произошло, это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле, мы же это давно наблюдаем — с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнение его легитимность", — отметил президент РФ.

Борьба с коронавирусом, по его словам, высветила общие проблемы США. "Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем. И выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", — пояснил Путин, уточнив, что это связано с системой управляемости.

В России правительство и главы регионов работают "как одна команда". "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах вдруг сказал "Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным". Врачи наши считают целесообразными, президент и правительство поддерживают, а кто-то считает нецелесообразным, идите подальше", — сказал глава государства.

Демократия – власть народа, но высшие органы, выбранные народом и облеченные его доверием, "имеют право выстроить работу таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны", пояснил Путин.

В США же все иначе. "Вот президент говорит — надо сделать так-то, так-то. А на местах губернаторы говорят: "Да пошел подальше". И мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа", — сказал президент России.

Он также подчеркнул, что старается "очень аккуратно" комментировать или вовсе не комментировать события, происходящие в других странах, в том числе и США.

Смотрите интервью президента в воскресенье, 14 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1".