Собянин: доступ в кино, театры и на спортивные мероприятия могут разрешить в июле

Если позволит эпидемиологическая ситуация, москвичам в июле разрешат посещать кино, театры, спортивные и массовые мероприятия. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал мэр Сергей Собянин.

По словам мэра, если статистика заражения COVID-19 будет ухудшаться, сроки снятия ограничений отодвинут. Напротив, тенденция к затуханию эпидемии позволит "все больше возвращаться к нормальной жизни".

С 16 июня в Москве откроются музеи, выставочные залы, стоматологические клиники, зоопарки. С 23 июня запланировано открытие фитнес-центров и бассейнов. Также разрешат сидеть на лавочках, качелях и в беседках.

Май был самым тяжелым месяце в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил Сергей Собянин. Смертность в столице превышала обычный показатель в несколько раз. По мнению Собянина, это связано с пиком заболеваемости коронавирусом в конце апреля — начале мая. Всего за май в столице скончались свыше 5,2 тысяч человек.

"Из них 2700 умерло непосредственно от COVID. Еще часть умерла от того, что COVID спровоцировал хронические болезни – это около тысячи человек, остальные умерли по другим причинам, но у них был тест на COVID", — пояснил Собянин.

Точную причину смерти позволила установить патологоанатомическое исследование. Мэр столицы надеется, что смертность в июне значительно снизится.

"Вопрос же не только в статистике или количестве смертей: каждая смерть это трагедия, это боль людей, я соболезную их горю", — сказал Собянин.

Москве удалось развернуть мощную госпитальную сеть и обеспечить врачей самыми современными препаратами против COVID-19. Как рассказал Собянин, в городе достаточно реанимационных и аппаратов ИВЛ.

"Но болезнь эта очень опасная, самое плохое, что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, которыми люди болеют годы", — сказал мэр.

В число тяжелых больных коронавирусом чаще всего попадали те, отметил Собянин, кто занимался самолечением, обращался в какие-то частные клиники или к знакомым врачам.

Мэр еще раз поблагодарил медиков, которые работают с инфицированными пациентами.

"Спасено пациентов, которые поступили в наши ковидные клиники, 65 тысяч человек. За каждую из этих жизней шла настоящая борьба. Я очень благодарен медикам", — заключил Собянин.